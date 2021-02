Aurah Ruiz conoce su condena después del juicio contra Jesé Rodríguez por acoso aunque ahora estén juntos

Aurah Ruiz probablemente se encuentre en uno de sus mejores momentos a nivel personal después de que a su hijo Nyan le intervinieran con éxito hace unas semanas, y es que gracias a esa operación el pequeño va a poder llevar una vida normal después de estos duros años para la familia.

Por otro lado, la modelo y el futbolista, Jesé Rodríguez, decidieron darse otra oportunidad hace unos meses a pesar de que poco tiempo después salía a la luz una supuesta infidelidad por parte del jugador, pero la canaria quiso apartar ese tema a un lado y continuar junto al padre de su hijo.

Eso sí, durante el tiempo que no estuvieron juntos su relación ha estado marcada por las continuas demandas que se han puesto el uno al otro. Por ello, la canaria ha conocido esta semana la condena que tiene que cumplir después de ser demandada anteriormente por acoso a su pareja. Durante este proceso no ha estado sola ya que ha contado con la ayuda de sus amigas y así lo han dejado ver tras ir acompañada por ellas para conocer la sentencia.

"Me denunció, fui a juicio, no acudió, lo multaron, y a los dos meses la jueza decidió no celebrar el juicio. Pero la fiscalía dijo que se celebrara porque llevaban dos años para arriba y para abajo a pesar de que él quería quitar la denuncia", explicaba a sus seguidores poco después de recibir la sanción. Y es que la fiscalía le ofreció cumplir diez días en la cárcel o diez días de trabajos sociales, por lo que la canaria eligió la segunda opción.

"Lo que me ofrecen es todos los miércoles durante diez miércoles ir al psicólogo. Me parece maravilloso. Estoy feliz por lo que me tocó. Lo que podía haber salido mal, salió perfectamente", explicaba poco después de conocer la sentencia.

