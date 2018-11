Las fuertes declaraciones de Aurah Ruiz: "Estar en la cárcel sería mucho mejor"

Aurah Ruiz lleva meses reclamando a su expareja Jesé Rodríguez, futbolista y padre de su único hijo, que se haga cargo de los gastos médicos del niño, afectado desde su nacimiento de una enfermedad crónica. Pese a la exposición pública de su guerra, no eran muchos los detalles que se conocían sobre el infierno que ha vivido el pequeño hasta el día de ayer, momento en el que salió a la luz todos los detalles de su día a día con el pequeño en una entrevista que concedió a Lecturas.

Pese a adorar al menor, Ruiz asegura que no estaba preparada para convertirse en madre y menos sin contar con la ayuda de un padre: "Me chocó bastante saber que estaba embarazada de dos meses y medio. Me asusté muchísimo, pero la ilusión la tenía. Mi embarazo no fue bonito, fue de idas y venidas. A veces sentía su apoyo y otras pasaban dos semanas y no lo tenía. Muchas ecografías las hice sola. Lo pasé muy mal".

La enfermedad de su hijo no es el único problema al que ha tenido que enfrentarse. Hace años tuvo una relación muy tormentosa, en la que sufrió maltrato, y con Jesé Rodríguez, las cosas no fueron mucho mejor. El jugador de fútbol no estuvo con Aurah cuando lo necesitó y en varios ocasiones le fue infiel. Tras su separación, la relación con el padre de su hijo solo ha ido de mal en peor, hasta el punto que han acabado en los Juzgados.

Ha sido tanto el infierno, que la canaria ha llegado a dar titulares como: "Estar en la cárcel sería mucho mejor", refiriéndose a lo mal que lo ha pasado durante su estancia en el hospital para cuidar de su hijo 24 horas al día.

Además, ha dicho también: "Se me juzga sin conocerme. Se me ha llegado a tratar de prostituta cuando aún era virgen", "Cuando estaba con Jesé el quedó con la madre de su primer hijo y la dejó embarazada. Lo perdoné", "Sufrí malos tratos en una relación anterior a Jesé. Empezó con un empujón. Me pidió perdón, pero siguió hasta que me escapé".