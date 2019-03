El ático de lujo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, la vida en libertad de Isabel Pantoja o los celos de Ryan Reynolds, entre las noticias más rosas del kiosko semanal

¡Nuevo kiosko semanal a la vista! En este miércoles 9 de marzo, las revistas del corazón nos traen un montón de novedades bien calentitas. La revista ¡Hola! hace un recorrido por el nuevo nidito de amor de Ana Boyer y Fernando Verdasco, un impresionante ático con a piscina privada en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

En Diez Minutos muestran a una Isabel Pantoja de lo más feliz con su nueva vida en libertad y nos cuentan todos los planes que tiene en mente la tonadillera. Además, nos trae las fotos exclusivas de Chabelita Pantoja con Alejandro Albalá en su escapada romántica por Venecia. ¡Cuánto amor!

Las famosas dicen no al Photoshop en la primera página de Cuore, que también destaca lo bien que se lo pasan Álex González y Clara Lago por Colombia. Esta semana, InTouch ha recopilado los looks de algunas celebs que por fin han encontrado su estilo y nos cuenta cómo Ryan Reynolds se pone celoso con el reencuentro entre Leo DiCaprio y Blake Lively.

En Semana, Ana Rosa Quintana prepara la boda de su hijo y Javier Tudela habla en exclusiva de su deseo de una reconciliación familiar. Para acabar, la revista Lecturas ha entrevistado a un Julián Contreras "sin miedo" y, por otro lado, cuenta la verdadera historia de Carlos Lozano con Mónica Hoyos. ¡No te lo pierdas!