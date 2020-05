Aitana ha compartido en Tik Tok un vídeo que ha revolucionado por completo las redes sociales. Y es que la cantante se ha sumado durante la cuarentena a la red social de moda del confinamiento, donde las imitaciones, los bailes y las canciones son los protagonistas.

En el vídeo aparece Aitana haciendo una imitación en la que se puede escuchar: "Todos esos chicos diciendo: 'Oh mira, esa es mi ex'. ¿Hemos tenido un hijo juntos? No. Sin bebé no hay prueba. No te conozco".

Un mensaje que muchos de sus seguidores han interpretado que está dirigido a sus ex, y más concretamente a Cepeda. De hecho han sido muchos los comentarios que han hecho los usuarios al respecto: "¿Cuánto tardará Cepeda en volver a colgarse de Aitana después del tik tok?", "Seguís pensando que el tik tok que hace Aitana va a ir por Cepeda", "¿Cepeda ha dicho algo del tik tok de Aitana?" o "En menos de 48h responde al vídeo de Aitana".

De hecho hace tan sólo unos semanas que el gallego lanzaba 'Gentleman', un tema que habla sobre el postureo de una pareja que en realidad no se quiere, y que muchos vieron como una clara indirecta de Cepeda a la relación de Aitana con su chico, Miguel Bernardeau.

