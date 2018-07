El aterrador baño de Sara Sálamo entre tiburones

Sara Sálamo ha compartido un vídeo de ella paseando por la orilla de una playa de aguas cristalinas compartiendo un espacio con varios tiburones mientras disfruta de sus vacaciones por las Bahamas junto a Isco Alarcón.

Pues parece que mientras el futbolista del Real Madrid la grababa, la actriz no era capaz de contener los nervios. "Me ha rozado el pie, en serio me estoy agobiando, no puedo salir de aquí", se le escucha decir, aunque después se echa unas risas.

Resulta que todo tiene una explicación. "Podría hacerme la valiente quitándole el audio a este vídeo, pero esta es la realidad sin adulterar", ha explicado la actriz.

Quizá su manera de reaccionar ante situaciones de miedo es mediante risas. Por eso, utiliza hashtags como #SaraCagoner o #eltiburonselallevóselallevó para hacer ver a sus seguidores el momento aterrador que estaba experimentando.

La actriz y el jugador de fútbol continúan teniendo anécdotas divertidas que contar en su futuro, aunque no son los únicos famosos que se han dado chapuzones con cerditos y tiburones.