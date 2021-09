La foto de Raquel Revuelta junto su hija donde parecen hermanas

Raquel Revuelta ha compartido unas imágenes que, además de especiales, han conseguido provocar la misma reacción en todos sus seguidores. La que fuera proclamada como Miss España en 1989 está muy unida a sus tres hijos, Claudia, Miguel Ángel y Nicolás, fruto de la relación con su exmarido Miguel Ángel Jiménez, quien fallecía repentinamente a los 55 años de edad en febrero de 2020.

Tras un año muy complicado para la familia, tal y como la empresaria desvelaba hace un tiempo en una conocida revista, la modelo trató de desempeñar el rol que cualquier madre en esa situación hubiera hecho. Y ahora, orgullosa, ha querido presumir a través de sus redes sociales de una de las personas más importantes de su vida: su primogénita, Claudia.

Con motivo de su cumpleaños, Revuelta ha inmortalizado una secuencia de seis fotografías entre madre e hija que dejan constancia del fuerte y bonito vínculo que ambas mantienen. ''26 años hace que nació esta preciosa mujer ya hecha y derecha y de la que me siento tan orgullosa. ¡Cómo me encantas! ¡Cada año que pasa, más y más! Y qué feliz me haces… ¡casi siempre! Muchísimas felicidades, te quiero Bru, infinitamente. ¡Ojalá este año tengas la oportunidad de cumplir , al menos, 'alguno' de tus múltiples sueños! Y yo esté cerquita para disfrutarte…'', escribía junto al tierno post.

Selfies en el coche, vestidas de flamenca, posados profesionales protagonizan la sincera publicación de Raquel. Sin embargo, ha sido un detalle de lo más llamativo lo que ha acaparado la atención de sus fans.

Lejos de todas las sinceras felicitaciones que le han brindado a la joven de 26 años, el gran parecido entre madre e hija es otro de los motivos por los que no han podido evitar comentar el post: ''¡Sois idénticas!'', le escribían. Y es que, atendiendo a las instantáneas publicadas, es imposible no desviar la atención a lo muchísimo que se parecen porque son como dos auténticas gotas de agua.

