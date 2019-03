Asier Etxeandía habla sobre la separación de Paula Echevarría y David Bustamante

Lo que 'Velvet', la serie de Antena 3, ha unido no lo separa nadie. Está claro que durante los años de rodaje de la serie se han forjado amistades entre los protagonistas que se han ido consolidando con el tiempo y que han demostrado que son duraderas. Entre ellas la de las conocidas 'chicas Velvet', Marta Hazas, Cecilia Freire y Paula Echevarría, o la que une a la protagonista de la serie con el diseñador más prestigioso que ha pisado las galerías, Asier Etxeandía.

Paula y Asier demostraron lo bien que se entendían y no solo en la pequeña pantalla. El pasado miércoles, con motivo de la presentación del corto protagonizado por Etxeandía, 'El Pelotari y La Fallera', el actor ha hablado con los medios que han aprovechado la ocasión para preguntarle por su amiga. Después del revuelo que ha generado conocer la separación de Paula Echevarría y David Bustamante, la prensa se ha preocupado por la actriz pero él no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Después de contar las claves del rodaje y tras hablar de sus próximos proyectos profesionales, entre los que se encuentra el rodaje de la quinta temporada de 'Velvet' y una película que está siendo todo un reto para el actor, aseguró que no iba a opinar sobre la ruptura porque se trata de un tema personal, pero en la entrevista que recoge Europa Press, añadió: "Solo quiero verla y abrazarla, no me importa nada lo que digna los demás y creo que es un tema que deberíamos callarnos todos pero bueno, cada uno con su conciencia".

Está claro que tanto Paula como David cuentan con mucha gente que les quiere y que están ahí apoyándoles en uno de los momentos más complicados de su vida personal. Además, aprovechó para añadir que la elección de personajes para la serie continúa en el aire y no se puede asegurar si volveremos a ver a Echevarría en el papel de 'Ana'.