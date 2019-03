Asier Etxeandia, Alaska y Mario Vaquerizo en la presentación del Festival Shangay Pride

La revista cumple 20 años

La revista Shangay está de celebración y es que cumple ya veinte años. Y como no podía ser de otra manera, el aniversario se va a celebrar a lo grande. Es por eso que en unos días tendrá lugar el festival Shangay Pride y muchas fueron las caras conocidas del panorama celebrity que no quisieron faltar a su presentación. Asier Etxeandia, Leonor Watling, Ana Torroja, Rosa López y las hermanas Salazar fueron algunas de las que no faltaron a la cita.