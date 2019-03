Así vivimos en Celebrities.es los momentos previos al concierto de Miley Cyrus en Madrid con sus fans

‘SMILERS’ DE TODA ESPAÑA SE CONCENTRARON A LAS PUERTAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES

Aunque ya te hemos contado como fue el concierto de Miley Cyrus en el Palacio de los Deportes de Madrid, no podemos dejar pasar los divertidos momentos previos al show que en Celebrities.es vivimos junto a sus fans españoles. Defensores como ningunos de la polémica cantante, los ‘smilers made in Spain’ tienen claro que Miley está por encima de Selena Gomez o Rihanna. Saben que es única y la mayoría de ellos la vienen siguiendo desde que era Hannah Montana. Se saben sus canciones al dedillo y no se cortaron un pelo en interpretarnos temazos como ‘Wrecking Ball’ o ‘We can´t stop’, y hasta los más atrevidos se atrevieron a enseñarnos lo bien que se les da hacer el ‘twerking’.