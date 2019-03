Así se ha vivido en Twitter el día del padre de las celebrities

PADRES, PEPES Y PEPAS TIENEN MUCHO QUE CELEBRAR

Lo más importante en el día de hoy es felicitar a los padres. Por eso no hay famos@ que no se haya levantado esta mañana y haya hecho eco del amor por su padre, decicándole un comentario 'al mejor padre del mundo'. Hay otros que como ya son ‘papis’ presumen de los regalos que les han hechos sus pequeños este día tan especial. Y es que Twitter no se pierde ni una celebración celebritera...