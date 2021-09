Así es la vida de Lola Orellana, la desconocida hija de Rosario Flores

Más información El vídeo casero donde los hijos de Rosario y Lolita Flores y la hija de Antonio Carmona muestran su arte

Probablemente el clan Flores sea uno de los más queridos y admirados de nuestro país. Su música lleva años erizando la piel de quienes la escuchan y sus vidas protagonizan constantemente las portadas de los medios, tal y como este pasado fin de semana se veía, una vez más, plasmado con la esperada boda de Elena Furiase y Gonzalo Sierra en un idílico enlace que tuvo lugar en la finca Dehesa de Montenmedio en Vejer de la Frontera, Cádiz.

Sin embargo, pese a que las cámaras, los focos y las entrevistas son un elemento más del día a día de la mayoría de los miembros a esta famosa saga de artistas, la hija de Rosario Flores lleva 24 años alejada de la vida y repercusión mediática.

Rosario Flores y su hija Lola Orellana | GTRES

Hace tan sólo unos días, Lola Orellana, la hija de la compositora y del cantante argentino, Carlos Orellana, acudía a la ceremonia de su prima en la localidad gaditana y, pese a su afán por mantenerse en un segundo plano con respecto a todo lo que rodea el papel couché, su espectacular belleza hizo que se convirtiera en una de las protagonistas sin quererlo.

Exceptuando los eventos familiares, son pocas veces las que hemos visto a la joven que este próximo 2 de octubre cumplirá 25 años. Sin embargo, gracias a sus redes, en las que se hace llamar India Gitana, hemos podido conocer más de sus gustos y aficiones: es una apasionada del dibujo y de la guitarra española.

El hecho de que durante todos estos años haya estado al margen de la exposición mediática es algo que su progenitora agradece: ''Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie. Ser famosa te marca y para mí sería muy egoísta hacerles a ellos famosos. Mi hija, por ejemplo, ahora está trabajando en cine. Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca'', confesaba en una entrevista a principios de este año.

Antes de que cumpliera 18 años, su padre revelaba también en una entrevista que se encontraba estudiando el bachiller en Londres y actualmente, fiel a su decisión, Lola realiza su trabajo detrás de las cámaras: es asistente de dirección, tanto es así que lo desempeñó para la conocida serie 'Juego de Tronos'.

En lo que respecta a su vida sentimental, la guapísima joven está completamente enamorada del cantante Antonio García Iguaz, vocalista del grupo 'Naked Family'. Un amor que se ve indudablemente reflejado en unas cómplices imágenes en las que fueron pillados besándose durante un romántico paseo por Madrid.