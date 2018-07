Así suena el 'Teléfono' de Aitana con la 'presencia' de Vicente y Cepeda

Aitana ha lanzado su primer single y videoclip llamado 'Teléfono' este viernes, después de que se filtrara un trozo del tema pop con ritmos latinos y un pegadizo estribillo.

El estreno oficial de la canción en Youtube ha logrado en ocho horas un millón de reproducciones... ¡Todo un éxito!

Como lo de los artistas es utilizar sus historias personales para sus canciones, Aitana ha optado por esta vía y ha convertido la cancio´n en un tema sobre el desamor. "Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte", ha sido una parte de la letra de la triunfita.

Sus seguidores no han tardado en descifrar que esta canción va dirigida a Vicente, el novio que tenía antes de salir de la Academia y al que más tarde dejó para quedarse con Cepeda, ya que se le puede ver en su videoclip arrancando una foto de ella junto a su ex novio. Es más, muchos seguidores también se han fijado en que algunas de las fotos que aparecen sobre una pared en las imágenes, se pueden ver románticas instantáneas de ella con Cepeda.

Pues parece que, después de haber arrasado con 'Lo Malo' junto a Ana Guerra, sus fans tenían sus espectativas a lo alto. Y resulta que, al final, muchos no estuvieron contentos tan contentos con el resultado del tema.

A lo que la misma Aitana ha respondido a través de su Twitter para darle las gracias a todos los que hacen críticas buenas y malas. "Todas son necesarias y todas cuentan, así que gracias por perder vuestro tiempo en comentar algo. Al fin y al cabo para gustos colores. Gracias por escucharla aunque sea una vez. Estoy feliz", escribió.