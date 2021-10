Así es Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, campeona de España de la categoría jóvenes jinetes

Más información Así es la familia de Luis Enrique que siempre ha mantenido en la más estricta intimidad

Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, es una joven promesa en el mundo de la hípica convertida, además, en toda una influencer. Y es que, si su padre es una estrella del fútbol ella lo es de la equitación española: tiene 21 años y es la actual campeona de España de la categoría jóvenes jinetes.

Una pasión que disfruta compartiendo con su novio, Paco Goyoaga Mollet, nieto del jinete Paco Goyoaga e hijo de Margaret Mollet y Curro Goyoaga, con quien viaja en muchas ocasiones para participar en competiciones. Asimismo, la hija del exfutbolista, lejos de únicamente entrenar y prepararse profesionalmente para lo que podría ser un estrellato a nivel internacional, también es profesora de hípica.

Indagando en sus redes, donde cuenta con 11,9 mil seguidores, hemos podido conocer que, aparte de ser una auténtica aficionada a los caballos, también es una amante del fútbol y de la moda, siendo su perfil un lugar donde inmortaliza su relación con el deporte, el gran apoyo que le brinda a su progenitor y el envidiable estilo que tiene.

A su temprana edad, la catalana tuvo que hacer frente hace dos años al durísimo y triste fallecimiento de su hermana pequeña, Xana, a los 9 años debido a un cáncer de huesos. Un trágico varapalo por el que hace unos meses, en una entrevista a 'Vanity Fair', explicó cómo este complicado suceso cambió su forma de afrontar la vida.

''Soy muy sensible, pero cuando tengo que ser fuerte también lo soy. Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo'', confesaba en la mencionada revista.