Así ha sido la despedida de soltera de Anabel Pantoja en Canarias

La sobrina de Isabel Pantoja dará el 'sí, quiero' a Omar Sánchez el próximo mes de octubre, y por supuesto, la fiesta de despedida de soltera no podía faltar. Bajo la etiqueta de #Pantodespedida, Anabel ha compartido con todos sus seguidores fotos y videos de su fiesta.

La despedida de soltera se celebró en Canarias, donde también tendrá lugar el enlace. Fue una velada íntima, sencilla pero con mucho ritmo. Anabel Pantoja comenzó preparándose para la fiesta sobre las 20h, yendo a la peluquería a preparar su pelo y su maquillaje. Se decantó por el pelo suelto con ondas muy favorecedor, con el que se sentía "como una estrella de Hollywood". Ya sabemos que a Anabel Pantoja le encanta estar siempre perfecta, y su despedida de soltera no podía ser menos.

Anabel Pantoja no tardó en subir la primera publicación a su Instagram, ya arreglada con el look de la noche, un mini vestido negro, y unas sandalias de tiras transparentes. Como guinda del outfit, no podía faltar una banda que ponía "adiós a la soltería".

De camino al lugar donde se celebró la fiesta, Anabel y sus amigas lo dieron todo en el 'disco-bus', cantando a voz en grito. La velada se celebró en una discoteca, al aire libre, donde se podía ver una noria de colores. Rodeada de globos de colores, Anabel Pantoja subía una foto a su feed de Instagram, bajo el título "Dicen que me caso…" La publicación se llenó de comentarios dándole la enhorabuena. María Patiño, quién no acudió a la celebración, dejó este comentario irónico: "ay cariño…todavía puedes decir que no".

Conforme pasaba el tiempo, la fiesta se fue animando, y pudimos ver a Anabel Pantoja bailando incluso con los chicos encargados de tocar los bongos.

Si la despedida de soltera tuvo este fiestón, no queremos ni imaginar cómo será la boda. Sin embargo, lo más probable es que esta no sea la única despedida de soltera que celebre Anabel Pantoja, pues fueron notables algunas ausencias.

La despedida de soltero del novio, Omar Sánchez, también se celebró el mismo día, pero con un plan más diferente: una fiesta en la piscina con "su tribu".

