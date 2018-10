Así será el vestido de novia de Pilar Rubio

Pilar Rubio y Sergio Ramos se darán el ‘sí, quiero’ próximamente. La pareja anunciaba su compromiso a mediados de julio y todo el mundo está deseando conocer más detalles sobre este enlace.

Durante un acto promocional, la colaboradora de El Hormiguero ha revelado que todavía no tienen claro ni el dónde ni el cuándo: "No sé dónde se celebrará la boda, porque como yo soy de Madrid y Sergio de Sevilla, no lo tenemos todavía decidido".

Lo que sí sabe es cómo será su vestido de novia: "No voy a ser una novia clásica, me aburriría mucho. Creo que es un día de fantasía y es el día en el que te puede permitir todas las licencias del mundo". Asegura además que el look del novio seguro que también dará mucho de qué hablar: "Piensa que la moda está para divertirse".

Ese día sus tres hijos, Sergio Jr., Marco y Alejandro tendrán un gran protagonismo: “Yo les he explicado así de una manera un poco básica que vamos a hacer una fiesta y ellos llevarán los anillos, bueno se lo he explicado al mayor porque los otros dos... ¡imagínate! Y al mayor le ha parecido bien".