Irene Rosales está pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento de su madre. La sevillana era la viva imagen del dolor cuando la pasada madrugada abandonaba del brazo de su marido, Kiko Rivera, el tanatorio donde rodeada de familiares y amigos daba su último adiós a su progenitora tras una larga enfermedad.

Irene ha contado con el apoyo también de su suegra, Isabel Pantoja, que llegaba al tanatorio muy afectada junto a su hijo. Pero no han sido las únicas personas que sienten muchísimo esta pérdida, sino que Lourdes Montes también le ha querido dedicar unas palabras a su cuñada, con la que tiene una muy buena relación.

La mujer de Francisco Rivera se encontraba preparando el desfile de su colección de trajes de gitana en la pasarela Jerez-Tío Pepe 2020 cuando se enteró de la noticia y se mostraba así de consternada ante los medios: "Estábamos justo aquí, con las modelos de maquillaje y me han llamado y la verdad que me he quedado impresionada".

Lourdes ha señalado la especial relación que tenía Irene con su madre y revelaba que ha sido ella la que ha tenido que darle la triste noticia a su marido: "He hablado con él y ya se lo he comunicado, no lo sabía. Lo lamenta muchísimo".

