Así es Sarah Loinaz, la modelo que ha ganado Miss Universo España 2021

La pasada noche del sábado 16 de octubre, tuvo lugar la gala final Miss Universo España 2021. Este certamen se celebró en Tenerife, y ha sido una experiencia muy intensa para las trece finalistas que participaron. Pero como todo concurso, solo podían coronar a una, y finalmente el jurado decidió que la mujer más guapa de España es Sarah Loinaz. En segundo y tercer lugar quedaron Teresa Calleja Palazuelo, y Carmen Serrano respectivamente.

Pero, ¿Quién es Sarah Loinaz?

Sarah Loinaz es una joven modelo vasca, de 23 años y 1,75 de altura. De padre español y madre marroquí, luce con orgullo sus rasgos exóticos que le han valido este gran reconocimiento.

Su carrera como modelo comenzó en su adolescencia, con tan solo 14 años. Ha participado en Mis Mundo España 2015, Reina Hispanoamericana 2016, entre muchos otros concursos más. Peso no le hizo descuidar su educación. Estudió administración y dirección de empresas y habla 4 idiomas gracias a su herencia multicultural.

Una noche inolvidable

La ganadora se mostró inmensamente feliz, muy emocionada por conseguir este reconocimiento por el que llevaba luchando mucho tiempo. Así lo ha expresado en sus redes sociales, donde ha lanzado un mensaje de superación: "No me lo puedo creer. Detrás de esta foto hay una historia. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, PERO decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades". La modelo asegura que ha sido solo gracias a su empeño, a no rendirse nunca que ha conseguido llegar hasta aquí: "Cada caída fue una lección. Pasé noches estudiando, buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver". Sarah Loinaz consiguió compaginar los estudios con su carrera de modelo, un trabajo muy exigente.

Por supuesto, también quiso agradecer a toda la organización del certamen, a los jueces, pero la mención especial fue para su madre, ya que sin ella, "nada de esto habría sido posible".

Ahora, la joven vasca tiene la misión de representar a nuestro país en la gala Miss Universo 2021, que se celebrará el próximo mes de diciembre en Israel.

