Así es Miriam Isabel, la joven modelo peruana que ha enamorado a Carlos Lozano

A principios de los años 2000, Carlos Lozano era un presentador reputado y tenía una gran presencia en televisión gracias al éxito de 'Operación Triunfo' y 'Eurojunior'. Sin embargo, poco a poco ha ido desapareciendo del mapa y no habíamos vuelto a saber mucho de él hasta estos últimos meses, que ha vuelto a aparecer por la pequeña pantalla.

Con este regreso, su vida personal ha salido otra vez a la luz y se ha descubierto que su corazón está ocupado por una guapísima y joven peruana. Hace unos años, Carlos se instaló en Perú por motivos laborales y allí conoció a su enamorada, de la que ahora tiene que estar separado debido a su paso por un programa en España.

El pasado lunes, la revista Qué me dices! puso cara y nombre a la novia de Lozano: se llama Miriam Isabel Saavedra Garamendi, conocida como 'Michi', tiene 23 años y es una modelo guapísima. Se dedica al mundo de la interpretación y de la moda y ha aparecido en dos películas, 'Al filo de la ley' y 'Aventura sangrienta'. Con unas medidas de infarto (90-72-92), ha sido portada de numerosas revistas en su país.

"Nos conocimos en un restaurante. Nos miramos y, ¡pum!, surgió el flechazo", explicó Carlos, quien asegura que la top no está con él por interés y ya se la ha presentado a su hija: "Me sentó fatal que se la presentara a nuestra hija porque me han llegado informaciones de esa chica que no me han gustado nada", comentó Mónica Hoyos, la exmujer del presentador.