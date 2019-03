Así es Mireia Lalaguna, la primera española en convertirse en Miss Mundo

Este fin de semana ha tenido lugar el certamen Miss Mundo 2015, el cual nos ha sorprendido con la victoria final de la bellísima española Mireia Lalaguna. La joven tiene sólo 23 añitos y ya se ha convertido en la primera española en conseguir este mérito.

Mireia se apuntó a una agencia de modelos de Barcelona cuando tenía 14 años y, según cuenta, ha ido alcanzando logros poco a poco hasta conseguir ser elegida la más bella del mundo, su gran meta. Para ella, Rosie Huntington-Whiteley, modelo de Victoria's Secret, es su referente en el mundo de la moda.

En cuanto a sus aficiones, la top toca el piano desde hace muchos años y lo considera un "hobbie, una forma de descargar tensión y desconectar de los problemas del día". Lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus amigas, un café por la tarde y salir a divertirse con ellas, además de curtir su cuerpo haciendo todo tipo de deportes. Durante el certamen de belleza, Mireia llevaba un curioso talismán: una camiseta de Cristiano Ronaldo firmada por él para una cena benéfica que tuvo lugar durante el concurso. A pesar de ello, es seguidora del FC Barcelona.

Para presumir, hay que sufrir, y Lalaguna se ha preparado para el certamen haciendo mucho deporte y manteniendo una dieta sana: "Comiendo un poco de todo pero cuidando los excesos (los fines de semana me permito el chocolate y el sushi)", ha declarado para ¡Hola!. Mireia estudia Farmacia y sus estudios siempre han sido "el plan principal" en su vida, aunque tras este fin de semana quizá su vida cambie de rumbo: "Siempre soñé con ser médico, lo del modelaje fue una oportunidad que se me presentó y no la dejé escapar", ha comentado.