Así habla Miguel Ángel Silvestre de su novia en Instagram

La relación entre Miguel Ángel Silvestre y su novia Albania Sagarra parece ir viento en popa. Para saberlo, no hay más que echar un vistazo a las redes sociales de cada uno de los dos tortolitos.

La última demostración de cariño ha llegado por parte del actor español. MAS ha subido un vídeo a su Instagram Stories dirigido a Alberto Amman, intérprete argentino y su compañero de reparto en la serie 'Narcos':

"Alberto Amman cada vez que sales en la televisión mi novia dice: "He is hard, he is hard" y me está entrando una mala hostia... y yo le digo: "he is hard, y uno de los mejores actores del mundo".

En este momento el actor originario de Castellón de la Plana está pasando un gran momento en todos los aspectos. Silvestre está enamorado y acaba de estrenar uno de sus últimos proyectos profesionales.