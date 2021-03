Así ha celebrado Laura Matamoros su cumpleaños más especial

Esta semana Laura Matamoros ha cumplido 28 años. La influencer deja atrás un año repleto de emociones y pese a alguno de los varapalos que le ha dado la vida en los últimos meses, la hija de Kiko Matamoros atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el terreno personal como en el profesional.

A principios de año, Laura confesaba que padecía un glaucoma de tensión baja, por el que ya ha perdido cierto nivel de visión y que le provoca una serie de efectos secundarios. Pero ella ha dejado muy claro que no va a venirse a bajo y confía que el tratamiento que ya ha comenzado, consiga frenar el avance de la enfermedad. Por otro lado, la reciente muerte de su mascota y la consiguiente controversia que algunos internautas han formado en las redes, acerca de si la influencer había sentido o no el fallecimiento de su perro, no han contribuido mucho a mejorar su estado de ánimo.

Sin embargo, Laura ha hecho caso omiso a esas polémicas y no ha dejado que nadie le estropee uno de los mejores cumpleaños de su vida. La influencer ha estado muy arropada por todos sus amigos y familiares, incluidos los cuatro hombres de su vida: su hijo, su pareja, su padre y su hermano.

Los tres mayores de esta lista no dudaron en felicitar públicamente a Laura. El primero en hacerlo fue su pareja, Benji y después se le unieron su hermano, Diego y su padre, Kiko Matamoros. Su hermana Irene también quiso estar muy presente en el cumpleaños de su hermana y no dudo en carecerse personalmente a su vivienda, para entregarle una suculenta tarta de cumpleaños, tal y como enseñó la propia Laura a través de sus redes sociales. Laura a su vez recibió dos enormes ramos de flores, uno por parte de su cuñada, Carla Barber y otro del que ella ha descrito como "su equipo". También multitud de felicitaciones públicas de otras celebridades como Fonsi Nieto o Paula Echevarría. ¡En el video te mostramos con todo lujo de detalles todos los cariñosos gestos que han tenido con Laura la familia Matamoros, así como las felicitaciones de sus amigos!

Además, Laura organizaba una pequeña celebración casera en la que no faltaron los globos y la comida. Asimismo, la influencer salía a celebrar su cumpleaños. Primero comiendo en el Benji 's Bar, restaurante que regenta su novio y por la noche, acudiendo al Teatro Real para disfrutar de una noche muy flamenca, presumiblemente también en compañía de Benji Aparicio.

