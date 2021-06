Así es la doble argentina de Ester Expósito que está arrasando en las redes

Ester Expósito se ha convertido en los últimos años en una de las actrices españolas más reconocidas a nivel internacional. La que fue protagonista de 'Élite' saltó a la fama al otro lado del charco al protagonizar el pasado año 'Alguien tiene que morir', junto a su pareja el actor mexicano Alejandro Speitzer.

En las redes sociales acumula más de 25 millones de seguidores y sus explosivas fotografías, como esta en la que sale luciendo unos increíbles abdominales, logran miles y millones de me gusta y comentarios de sus fans.

Y es por eso mismo que desde que saltó a la fama está en el ojo de la prensa, e incluso en varias ocasiones le han salido algún que otro clon alrededor del mundo.

La doble argentina de Ester Expósito

Ahora está arrasando en redes sociales una joven llamada Mar Cosca que aseguran sus seguidores que es la doble de la actriz. Tiene 18 años y es una influencer y modelo que actualmente reside en Buenos Aires. Cuenta con 103 mil seguidores en Instagram y sus publicaciones suelen superar los 20.000 ‘likes’.

"¿Eres la hermana de Ester Expósito?" o "¿Alguien más pensó que es Ester?", son algunos de los comentarios que la joven ha recibido en las fotos de su cuenta de Instagram. Algo que no le ha gustado mucho a Cosca, ya que usó sus historias para pedir que dejaran de comentar en sus instantáneas: "La cantidad de cuarentonas que tengo comentando una foto porque me parezco o no a Ester Expósito".

Debajo de estas líneas te dejamos las imágenes para que valores por ti mismo si se parecen o no.

...

Seguro que te interesa...

El misterioso tatuaje de Ester Expósito que tanta intriga ha generado entre sus seguidores