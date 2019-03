Así es Anna Ruiz, la futura esposa de Alberto Garzón

Alberto Garzón publicó en Instagram: "Ocurrió hace un mes, durante una noche iluminada por las intenciones. Y me dijo que sí, que aceptaba casarse conmigo", a lo que Anna Ruiz, su novia, le respondía en su cuenta de la misma red social: "Le miro y sí, es que sí". El líder de IU -conocido por todos- va a casarse, pero… ¿Cómo es Anna?

Tiene 26 años y es de Ronda, Málaga. Trabaja como médico de familia en el Hospital de La Princesa, tras haberse licenciado en Medicina en la Universidad de Sevilla. No contenta con ello, ahora está metida de lleno en la carrera de Antropología.

Tiene más de 4.000 seguidores en Instagram y se está convirtiendo en una verdadera 'it girl'. En su perfil se pueden aprender una gran cantidad de cosas: amor por los animales, defensa por la igualdad de género, literatura… Le encanta leer, así lo ha demostrado. Algunos libros que ha publicado y recomendado son: 'Harry Potter and the cursed child', 'Teoría King Kong' o 'La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal'. A veces también hace lecturas de temática política, libros regalados por su novio Garzón. También tiene un blog, el que aprovecha para recomendar sus libros preferidos.

Le encanta la naturaleza, el té, la comida y pasar tiempo con la familia y los amigos. Siempre que publica una imagen en Instagram está relacionada con algo de todo lo que se ha citado en la noticia. Es una mujer de armas tomar, defensora de los más desfavorecidos... En fin, una 'primera dama' que pronto veremos pasar por el altar.