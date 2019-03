Ana Fernádez, Javier Calvo, Marta Hazas y Arturo Valls en la alfombra roja de la segunda jornada de la Madrid Premiere Week

Los seguidores del séptimo arte están de enhorabuena, y es que la segunda jornada de la Madrid Premiere Week ha abierto sus puertas con un film muy esperado. Las celebrities han ocupado sus butacas para asistir al estreno de 'Futbolín' de Juan José Campanella.

El presentador Arturo Valls y Pablo Carbonell no han querido faltar a su cita con el cine. También los actores Marta Hazas, Javier Veiga y el pequeño Daniel Avilés han acudido al centro de la capital para no perderse este estreno tan animado.

Y es que ya sabemos lo que les gustan los saraos a nuestros famosos y si van acompañados de palomitas mejor que mejor. Por eso fueron muchos los rostros conocidos que no faltaron tampoco al estreno de '10.000 noches en ninguna parte'. Ana Fernández, Javier Calvo, Juana Acosta, Ricard Sales o David Seijo fueron algunos de los que no se lo quisieron perder. Además de la presentadora de la sección 'Off' del festival, Irene Escolar.