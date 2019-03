Los arrumacos bajo el sol de Maxi Iglesias le devuelven el título de 'Celeb de la semana'

El guapísimo Maxi Iglesias se ha hecho con la corona una semana más. Y es que no nos extraña, con ese cuerpazo como no va a recibir tantos votos. El amor lo puede todo, y si además es bajo el sol y enseñando carne… no nos sorprende que se lleve la corona.

Pero el cuerpazo del actor ha tenido competencia. El recién estrenado papá, Jesús Navas, ha estado hasta el último momento luchando por la corona, y por pocos votos no le ha arrebatado el título a Maxi. El que tampoco ha podido hacerse con el triunfo es el reportaje de Cristina Pedroche. La reportera más sexy de la pequeña pantalla se ha quedado a las puertas de conseguirlo.

Y aunque la pequeña Suri Cruise siempre está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere y ser el centro de atención de todos los medios… lo sentimos pequeña, pero esta semana no eres la princesita de las celebrities.

La competencia ha sido dura, pero después de haberse puesto `morao´ bajo el sol y ofrecernos unas instantáneas tan tórridas, el actor se merece, una vez más, ser nuestro rey. ¡Enhorabuena Maxi!