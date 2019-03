Ariel Winter, de Modern Family, rompe con Laurent Claude Gaudette

Ariel Winter y Laurent Claude Gaudette ha puesto punto y final a su relación después de dos años de noviazgo. Aunque de momento el motivo de esta sorprendente ruptura se desconoce, lo que sí está claro es que Laurent ha sido un gran apoyo para la actriz de 'Modern Family', como cuando se redujo el pecho y sus padres no lo entendían.



Ariel, ahora se centra en ella misma y está dispuesta a disfrutar de su soltería y su pronta mayoría de edad. La actriz ha subido una imagen a su cuenta personal de Instagram. La instantánea es una captura del videoclip de Beyoncé con el título en letras grande: 'All singles ladies'. Un texto que combina perfectamente con su estado sentimental. Ariel, ha querido acompañar la foto con estas palabras: “Comienza una nueva semana, comienza un nuevo capítulo #bailandomodobeyoncé”.



Por si aún no nos ha quedado lo bastante claro de que está soltera y entera, Ariel ha subido una segunda foto de lo más sexy agarrada a un joven apuesto. Fotografía a la que ha titulado: "El amor no muere, solo evoluciona. Crecemos y nos damos cuenta de lo que realmente queremos. Estoy emocionada con este nuevo capítulo de mi vida amorosa. El amor está por todas partes... Familia, amigos, pizza... El viejo y el nuevo...".



Unas instantáneas que tienen muchísimos comentarios y, entre ellos, pretendientes a raudales que hacen saber a la actriz que no dudarían en reemplazar el hueco que ha dejado Laurent en el corazón de la estrella televisiva.