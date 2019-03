Ariana Grande explica por qué ya no sigue a Justin Bieber en las redes sociales

Hace días Ariana Grande y Justin Bieber causaron una gran conmoción en las redes sociales, y es que los cantantes han pasado de ser grandes amigos (que incluso comparten escenario) a desconocidos en la red: ¡Ariana Grande y Bieber se han dejado de seguir tanto en Twitter como en Instagram!

Un hecho que ha provocado una gran revolución y un sinfín de preguntas, ¿se han enfadado Justin y Ariana?

La cantante ha hablado sobre este tema y ha querido aclarar la situación con Bieber durante una entrevista que ha concedido a Kiss FM UK. Y aunque al principio confesó que podría ser un problema de la aplicación, cuando fue preguntada que por qué también se habían dejado de seguir en Instagram, Ariana no tuvo escapatoria: "No hay nada que aclarar. No hemos hablado en meses. Es un gran chico. Es un gran artista. Tenemos una bonita amistad. No ocurre nada".

Unas palabras que no han convencido a los fans, y es que es muy raro de repente los chicos hayan decidido no tener contacto a través del mundo 2.0.