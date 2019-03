Ariadne Artiles ya sabe si asistirá o no a la boda de su exmarido Fonsi Nieto con Marta Castro en Ibiza

Ariadne Artiles y Fonsi Nieto mantienen una muy buena relación, pese a que llevan muchos años separados. El exmatrimonio ha rehecho su vida al lado de sus respectivas parejas: ella con José María García Jr, con el que sale desde hace cinco años, y él con Marta Castro, con la que se casará el próximo 30 de abril.

La modelo está en la lista de los 500 invitados que asistirán, en su mayoría, al enlace que se celebrará en Ibiza durante tres días: “Me alegro muchísimo por ellos porque las bodas son maravillosa y hay que festejarlas. Me hizo mucha ilusión cuando me dieron la noticia de que se casaban y les deseo lo mejor”, asegura.

Pero la canaria no asistirá a la boda: “Tenemos una relación buenísima, pero me parece que no pinto nada ahí ese día”, declaró la maniquí. “Aunque me han invitado con muchísimo amor, creo que se montaría mucho espectáculo. Les ha dado pena, pero lo han comprendido”, ha continuado explicando Ariadne.

“Creo que es su momento y ya tendremos tiempo de celebrarlo todos juntos tomando unas copas dentro de uno o dos meses. Me encantará porque, además, me llevo muy bien con marta. Es una gran mujer”, confesó Artiles. A lo que añadió que ella por el momento no piensa pasar por el altar: “No necesito casarme, estoy muy feliz como estoy y llevo muchos años así. Y no es por miedo a que las cosas cambien si celebro otra boda. ¡Para nada! A mí me apetece más ser madre que casarme”.