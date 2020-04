Fonsi Nieto perdía hace unos días abuela, pero la vida ha vuelto a darle un duro golpe tras fallecer su padre, Alfonso González. Una doble y triste pérdida para el Dj, que hasta ahora no se había pronunciado sobre la muerte del progenitor, ya que fue su mujer, Marta Castro, la que lo comunicó.

Ahora el Dj ha querido compartir unas palabras de despedida acompañadas por unas antiguas imágenes de su progenitor, junto a las que ha escrito: "Buen viaje PAPÁ... este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos me enseñaste que la lealtad a los amigos y la familia es sagrada y que gracias a eso soy lo feliz que soy como a ti te gustaba".

Y continuaba diciendo: "Quejarse y lamentarse no es lo que nos habéis enseñado, con todo lo que está pasando me parecería muy egoísta!!! Escribo esto con lágrimas en los ojos pero a la vez con una sonrisa... Buen viaje 'Raki' nos volveremos a ver!!! (La primera foto son mi padre y mi madre en Venecia cuando estaba embarazada de mí)".

Un precioso mensaje a través del que Fonsi ha recibido muchas palabras de apoyo de amigos y compañeros, entre ellos también las de su exmujer, Ariadne Artiles, que le ha escrito: "Siempre en nuestros corazones".

