Ares Teixidó y Álex Casademunt fueron grandísimos amigos. Ambos se conocieron en los inicios de la carrera del cantante y desde ese momento, juntos han compartido grandes momentos lo que les hizo confidentes indiscutibles, algo que se mantuvo vigente hasta el último día de vida de Álex. Y es que ahora, se ha hecho público que la última llamada telefónica que realizó justo antes de su muerte fue a la televisiva, con quien habló larga y tendidamente, tal y como ella relató.

"Hablé con él a las 21:00, cuarenta minutos antes del fatal accidente. Álex iba a venir a verme al teatro y hablamos de todo. Parecía una despedida porque le dije te quiero y fue el último te quiero. Cuando hablas cuarenta minutos antes de que pase algo así, todo tiene más importancia", explicó una Ares muy emocionada. Y es que la casualidad hizo que pudieran despedirse sin saberlo, algo que, sin duda, puede hacer que la presentadora sienta el alivio de haber tenido esa bonita y a la vez triste oportunidad.

Además, la colaboradora también ha relatado cómo era su relación: "Álex era una de las personas más mágicas que tenía en mi vida. Apareció en mi vida como un regalo, son muchos años de amistad y las hemos pasado de muchos colores. Álex era mucho Álex, os lo juro, no os lo imagináis", dijo notablemente emocionada. Lo que está claro es que ahora, la reportera tratará de superar la dura pérdida de su íntimo amigo que por el momento la mantiene "destrozada".

Por otra parte, también ha querido dejar constancia de su amistad en redes sociales dedicándole unas preciosas palabras: "Me he quedado perdida en tu último te quiero", comenzaba. "No soy capaz de abrir los ojos y sentir que esta es la realidad, que el último "T'estimo" que te dije 50 min antes de la tragedia, será el último de verdad. No soy capaz de comprender que nunca más podré enfadarme contigo, que el dolor de mi boca de reír gracias a ti ahora solo será este dolor en el pecho de llorar por no poder verte. Odio tener que rebuscar tu voz y nuestros momentos en esta pantalla que no me va a dejar volver a acurrucarme en tu brazo nunca más como en esta foto. No soy capaz de comprender que te me has ido, que no volveré a escucharte decirme "pequeña", no sé cómo podremos convivir con esta realidad sin ti, con este vacío y este dolor que has dejado aquí abajo. No sé cómo despedirme de ti, porque no soy capaz de entender que tengo que hacerlo. Eras la luz que abría el camino a la felicidad de todos aquellos que tuvimos la suerte de vivir cerca de tu universo, de tu locura, de tu pasión por la vida y de tus abrazos, ahora todo se ha quedado oscuro, solo hay niebla tras las lágrimas. Tengo que darte las gracias, por hacer de mi vida más bonita hasta el último momento de la tuya. Gracias, porque eras, eres, y serás siempre... Luz. Descansa amigo mío", continuaba. De esta forma, Ares ha demostrado lo mucho que ha querido y querrá siempre a su íntimo amigo.

Seguro que te interesa...

La familia de Álex Casademunt denunciará la filtración del fallecimiento del artista