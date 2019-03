Ares Teixidó recupera la sonrisa junto a Marc Márquez

Ares Teixidó ha vivido unos meses bastante duros desde que comenzasen los rumores de su relación con David Bustamante y luego él los desmintiese.

Sea cierto o no, está claro que la presentadora está haciendo un gran esfuerzo por deshacerse de algo de su pasado que le hace daño. Así lo decía en una foto que recientemente ha subido a su Instagram. "PASADO. Aquello que veo por el retrovisor. Donde no quiero volver. Lo veo desde la distancia. Y cuanto más me alejo, más pequeño lo veo", escribía la presentadora.

Y para dejar de lado el pasado no hay nada como disfrutar de un rato con los amigos y eso es exactamente lo que ha hecho Ares quien ha recuperado la sonrisa rodeada de los suyos. Y entre sus amigos se encontraba el piloto de motociclismo Marc Márquez quien compartió risas con la presentadora. No sabemos si entre ellos habrá algo más que amistad pero lo que está claro es que Ares vuelve a ser feliz.