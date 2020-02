Ares Teixidó fue al hospital a visitar a un amigo. La presentadora no se encontraba bien y decidió pasar por Urgencias, donde acabó siendo ingresada durante unas horas.

"Yo venía de visita esta mañana a las 8 a ver a mi cuquito que está aquí ingresado y me han trinchado. Digo, voy a pasar por Urgencias a ver si me dan algo y me han tenido en un box hasta ahora. La mascarilla y la cortisona en vena mano de santo aunque no lo apreciéis ahora", ha querido aclarar a sus seguidores.

Después decidió quedarse haciéndole compañía a su amigo y aprovechar para recuperarse completamente de su bronquitis aguda, tal y como reveló a sus followers.

Ares Teixidó acabó ingresada por una bronquitis aguda | Instagram Stories Ares Teixidó

