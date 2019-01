Ares Teixidó da un importante paso en su día a día con la diabetes

Ares Teixidó fue diagnosticada de diabetes hace tres meses. Una enfermedad da la que cada vez va aprendiendo más para poder sobrellevarla de la mejor manera y cuyos conocimientos quiere ahora compartir con sus seguidores y con todos aquellos que, al igual que ella, la sufren.

“Hoy hace 3 meses que me diagnosticaron diabetes. Es mi cumplemes como diabética. Somos como un matrimonio. A veces no la entiendo, otras me hace enfadar, alguna vez me gustaría incluso divorciarme, pero también he aprendido a quererla”, comienza diciendo en su post.

Pero gracias a personas que se ha ido encontrando por el camino en este tiempo y a aprender “que teniendo una buena ecología emocional, mi glucemia está más controlada”, Ares la va sobrellevando cada vez mejor.

De ahí que haya tomado la decisión de crear una cuenta de Instagram en la que tratar este tema: “He decidido crear una cuenta paralela a esta, donde exponga mis dudas a diario, comparta mi corta experiencia hasta el momento y a su vez, le sirva a aquellos que se encuentren como yo estaba hace 3 meses. Bienvenidos a @sweetwarriorares. Pasen y vean”.