Ares Teixidó habla sobre su relación con David Bustamante

La presentadora Ares Teixidó hace cinco meses estaba en boca de todo el mundo tras salir a la luz una supuesta relación con David Bustamante tras verla salir de la urbanización del cantante.

Entonces ninguno de los dos confirmó estos rumores y tras el paso del tiempo la catalana ha hablado sobre cómo vivió esta situación: "David no me falló. A mí no me falló nadie, me fallé yo misma. Eso es lo peor, una no se puede fallar a una misma. Me fallé por gestionar mal, pero tengo la conciencia tranquila", decía tras asistir al concierto 'Desconcierto' en Madrid.

Ares explica que probablemente en este momento habría actuado de otro modo: "Tal vez tendría que haberlo gestionarlo de otro modo, yo pedía perdón por respirar. Cuando una tiene la conciencia tranquila no tiene que… pero bueno, supongo que la presión te puede, no estás acostumbrada. Yo creo que lo hubiese hecho de otro modo, pero ya da igual".

La comunicadora tiene buenas palabras para Bustamante al que le desea lo mejor: "David es una persona a la que admiro mucho profesionalmente, sólo tengo buenas palabras para él como persona y como profesional, espero que le vaya bien".

Por último, Ares ha confesado que en estos momentos no quiere saber nada del amor y que está muy bien sola: "¿Amor? No lo quiero ni regalado. Estoy muy tranquila, no tengo ninguna prisa".