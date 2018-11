El duro y emotivo mensaje de Ares Teixidó

Ares Teixidó compartió en su perfil de Instagram una fotografía, en la que salía en el Hospital Clínico de Barcelona hace un mes, con un duro y emotivo texto hablando de su enfermedad, la diabetes. "Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y mañana cumplo un mes de mi debut diabético tipo 1. Quién me diría a mi que debutaría en esto. Es un proceso que requiere de adaptación y compresión y en ello estoy. Intentando adaptarme, lo de comprenderlo, a veces, me cuesta horrores. Si estás leyendo esto y te encuentras en la misma situaciuón, te recomiendo que no sigas", así comenzaba la colaboradora su mensaje.

"Hoy no puedo decirte que vas a poder hacer una vida normal con la diabetes. Una mierda. Mi vida normal era la de antes. Antes de estar a todas horas midiendo mi glucosa, contando los malditos hidratos de toda mi alimentación, pinchándome la insulina.. Quiero comerme un puto brownie de chocolate.Quiero ir al gimnasio sin medir mi glucosa antes, durante y después del entreno" seguía desahogándose.

"El año que viene, en este mismo día, estoy segura que lo encajaré de otro modo. Hoy lo lloro, y mucho... Hay diabéticos empatizando conmigo ahora mismo que estarán diciendo: "cuánto te entiendo". Sentirme arropada y protegida por todos ellos hace que me sienta algo mejor. En un rato nos vemos en #LosInfiltradosDeGol con mi mejor sonrisa, lo prometo", terminaba así su emotivo texto.