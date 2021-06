Ares Teixidó confiesa cómo fue hacer público que tenía novia

A finales del mes de abril Ares Teixidó hacía uso de sus redes sociales para anunciar que tenía novia, la presentadora hacía público que había comenzado una relación con Bruna Bravo, exnovia de Sofía Cristo.

Un anuncio que realizó en una importante fecha: el Día de la Visibilidad Lésbica.

Una relación que Ares confirmaba de una forma muy especial, publicando una increíble foto de ambas en la cama besándose completamente desnudas. Una preciosa imagen donde la nueva pareja derrochaba amor, pero que por desgracia, no cumplía las rígidas normas que establece Instagram respecto a los desnudos, y por tanto, horas después fue borrada de la red, lo que provocó un gran cabreo en la presentadora.

Desde ese momento, Ares no ha dudado en presumir de su amor a través de las redes sociales compartiendo con todos sus seguidores momentos de lo más cariñosos que ambas protagonizan juntas.

Recientemente, la presentadora se sometía a un preguntas y respuestas a través de sus Stories de Instagram y así respondía cuando le preguntaban cómo fue hacer público que salía con una chica: "Yo es que he de deciros que nunca me he sentido dentro de ningún armario, y menos me considero valiente por gritar a los cuatro vientos que estoy enamorada de una mujer en este caso", respondía dándole una normalidad total al hecho de que ahora tenga novia.

Ares también ha querido hacer uso de sus redes sociales para mostrar el tratamiento al que se ha sometido para congelar sus óvulos. Ares se ha convertido en embajadora de un proyecto que ha puesto en marcha junto a la clínica 'Love Fertility Clinic' para concienciar a las mujeres de los posibles problemas que pueden tener al querer ser madres en un futuro a una edad tardía, así como de los beneficios que pueden aportarles someterse a la vitrificación de sus óvulos.

