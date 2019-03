Ares Teixidó celebra su cumpleaños muy bien acompañada

El pasado 19 de enero Ares Teixidó cumplió 31 años rodeada de sus seres más queridos. Para esta ocasión tan señalada la presentadora reunió a sus mejores amigos con quien disfrutó de una noche muy especial. Aunque en esta caso no estaba entre ellos David Bustamante.

Pero ha sido una foto de la celebración la que ha llamado más la atención. En la instantánea aparece Ares sosteniendo la tarta tras soplar las velas mientras un chico la da un lametazo en los labios.

Pero que no cunda el pánico… El chico en cuestión se trata de uno de los mejores amigos de la televisiva, el peluquero Héctor Carvajal, quien ha sido el encargado de compartir la fotografía en su cuenta de Instagram junto a un bonito texto dedicado a su gran amiga: "Hoy sería el día para ponerte un largo etc de maravillas que pienso y siento por ti. Como ayer empecé tus 30+1 y lo di todo a tu lado y hoy he trabajado como un señor no tengo ninguna neurona capacitada para definir lo que te amo ❤️ Lo que sé es que soy tu niño mierda maravilloso ❤️".