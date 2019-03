Ares Teixidó carga contra San Valentín y los enamorados

Ares Teixidó no está para celebrar San Valentín. No hay más que ver el irónico mensaje que ha publicado en Instagram para hacernos una idea de que, sin duda alguna, el 14 de febrero no es su día.

“Los hay que celebran el día de los enamorados y yo celebro #martesytrece”, comienza diciendo Ares. Y añade: “Lo hago muerta de frío. Y es que en mi caso los dos días van de la mano, a mí el amor me deja helada”.

Y para rematar, carga contra los enamorados: “Pero cuelgo una foto divina de hace unos días para aparentar que estoy muy bien, lo mismo que haréis algunos enamorados mañana. ¡Qué ganas de leeros! #postureosanvalentin”.

Se ve que a Ares el amor no le ha jugado buenas pasadas últimamente y puede que de ahí vengan sus palabras. Recordemos que hace unos meses se le relacionó con David Bustamante, cuando fue pillada entrando y saliendo del ático que el cantante tiene alquilado en Pozuelo de Alarcón, pero ambos desmintieron que entre ellos hubiera algo.