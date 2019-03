Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana rompen su silencio y la prueba de los evidentes retoques de la reina Letizia

La revista Hola nos trae las entrevistas más esperadas de los últimos días: por un lado, la de Arantxa Sánchez Vicario en la que confiesa: “El tiempo ha demostrado que me equivoqué”, refiriéndose a que ha vuelto a estrechar lazos con su familia después de la separación de su marido, Josep Santacana, aunque asegura: “No me arrepiento de haberlo dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado todo lo que tenía”.

Por otro lado, Santacana también concede entrevista en exclusiva a la revista, donde se defiende diciendo que Arantxa y él habían acordado hacerlo todo de mutuo acuerdo “hasta que se fue con nuestros hijos a casa de su hermano”. Además, defiende su nueva relación diciendo: “Llevo saliendo con Raquel un año y dos meses, es de Madrid y no es ‘go-gó’ como se ha dicho”.

La revista Semana trae como protagonistas de la portada a Ágatha Ruiz de la Prada bajo el título: “Mis hijos se han sentido traicionados por su padre”, y posa junto a Jota, el perro que comparte con su exmarido, Pedro J. Ramírez. Por otro lado, la publicación también trae las pruebas evidentes de los retoques de la reina Letizia. En esta portada vemos también las fotos más románticas de Alfred y Amaia, la pareja más perseguida ahora mismo en toda España.

Diez Minutos nos muestra en exclusiva las fotografías en las que aparece Gustavo González junto a María Lapiedra y sus hijas ejerciendo de ‘padrazo’, aunque junto a ellos podemos ver a Mark Hamilton sentenciando: “No quiere asociar a mis niños con este señor”. En esta revista vemos también la nueva vida de Arantxa Sánchez Vicario en Miami, además de una recuperada María Teresa Campos tras ser operada de urgencia.

Jorge Javier Vázquez desvela en exclusiva los detalles de su ruptura: “No me lo esperaba, yo era feliz”. El libro del exmarido de la reina Letizia en el que cuenta cómo vivió su compromiso, la exclusiva casa de Carlota Corredera en la ciudad más rica de España y la exclusiva de Mila Ximénez en la que llora la muerte de su gran amor secreto.

Por último, la revista Cuore hace un repaso algunas prendas y complementos de nuestras celebrities que no valen ‘pá na’. El traje masculino más sexy que llevan ahora las famosas, los festivales más cool que tienen que venir o la quedada de Alfred con Manel para… ¿pedirle consejo?, son los otros temas destacados.