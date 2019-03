Arantxa de Benito, ¿de nuevo enamorada?

Hemos pillado a la ex de Guti, Arantxa de Benito muy bien acompañada del windsurfista Nacho Barroso. La pareja se muestra de lo más cariñosa disfrutando del verano en las playas de Ibiza.

Con 41 años, biquini blanco y una figura envidiable, Arantxa parece que vuelve a ser feliz gracias a una nueva compañía. El chico en cuestión es Nacho Barroso, ex novio de la actriz y modelo Esther Arroyo.

Aunque esta relación no ha sido confirmada por ninguna de las partes, la revista 'Semana' ha publicado unas fotografías que dejan poco a la imaginación. En ellas, se les ve mostrando su cariño en público en las playas ibicenzas sin importarles las miradas indiscretas y los objetivos de los paparazzis.

La ilusión se ha apoderado de la pareja y por lo que vemos, mejor comienzo de vacaciones no podía tener la presentadora. Aunque no es la primera famosa y guapa con la que se relaciona a Nacho, esperemos que esta vez dure más de lo que duró con la ex miss.