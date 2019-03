Arantxa de Benito defiende a Guti

HABLA POR FIN SOBRE EL ACCIDENTE DEL FUTBOLISTA

La 'resaca' de la borrachera de Guti aún ronda por los platós de televisión. Durante este tiempo, su ex mujer Arantxa de Benito no había querido hablar del tema. Pero ya ha abierto la boca y no ha dudado en defender al padre de sus hijos sobre el acoso que está sufriendo el futbolista.