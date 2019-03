Arancha de Benito, Remedios Cervantes o Estefanía Luyk dan su último adiós a María Pineda

El sábado pasado fallecía en su Málaga natal la ex modelo María Pineda a los 54 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer.

Hasta el tanatorio del Parque Cementerio de Málaga se trasladaron algunas de sus mejores amigas para darle su último adiós. Así veíamos llegando al lugar a Estefanía Luyk, Remedios Cervantes, Terelu Campos, Raquel Meroño, Arancha de Benito, Makoke o José Manuel Parada.

Todos arroparon a la pareja de María, Emilio González, quién se encontraba desolado tras el fallecimiento de la que se convertiría en su mujer el próximo verano. Un enlace en el que Pineda había puesto mucha ilusión: “Tengo vestido, tengo damas de honor, tengo de todo”, declaraba. “Quiero hacer una fiesta enorme para todos, para esa gente que está siempre conmigo y que me apoya. No quiero que sea una boda típica, quiero que sea una boda llena de alegría y felicidad. Como nunca me he casado, ya que lo hago quiero tener a toda mi gente conmigo”, explicaba en una entrevista para Hola.