Arancha de Benito se los come a besos

Besos, besos y más besos. Arancha de Benito no pierde el tiempo y está disfrutando de su soltería de lo lindo. Desde que puso fin a sus 10 años de matrimonio con el jugador Guti, no se le ha relacionado de manera seria con nadie, pero sin embargo, se le ha visto en actitud cariñosa con varios.

Tal y como podemos ver en el video, Arancha saluda a dos chicos dándoles varios abrazos y piquitos en la boca... Una actitud más típica de novios que de amigos... ¿Tan cariñosa es con todo el mundo o son amigos con derecho a algo más?

La verdad es que no nos sorprende demasiado. Hace unos días pudimos verla en una fiesta de cumpleaños con una actitud más que cariñosa con Álvaro Muñoz Escassi. El soltero de oro y padre del segundo hijo de Lara Dibildos, y la ex mujer de Guti, no tuvieron reparos en besarse apasionadamente en frente de todos. Arancha, ¡deja algo para las demás!