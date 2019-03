Aramís Fuster anuncia su boda con Jesús Martínez Toledo

Aramís Fuster pasará por el altar. Así lo ha anunciado ella misma y pretende hacerlo pronto, pues quiere que el enlace se celebre a lo largo de este año.

¿Con quién se casa? Pues con su novio durante el último año, Jesús Martínez Toledo. A pesar de su inestable relación, parece ser que la pareja se ha lanzado a dar el paso definitivo, aunque para Aramís ha sido toda una sorpresa que no se esperaba.

Tal y como recoge El Español, Fuster ha declarado que aunque la propuesta matrimonial le pilló desprevenida, no dudó en aceptar. Eso sí, no hay anillo todavía de por medio, aunque ella ha reclamado a su novio la joya puesto que si no, no parece que estén prometidos.

No tienen claro dónde se celebrará la boda, ya que ella vive en Marbella y él en Valencia, por lo que se baraja Madrid como posible escenario de su enlace. Y, aunque todavía no sabe cómo irá vestida, tiene claro que llevará colores especiales, pero nada de flores en la cabeza.