El apoyo de María Palacios a Alessandro Lecquio, la entrevista en exclusiva de José Fernando Ortega o la nueva cirugía de Madonna entre lo más destacado de las principales portadas del papel cuché

Una vez más la revista ¡HOLA! se lleva el gato al agua en cuanto a exclusivas se refiere. La publicación lleva en portada a la mujer de Alessandro Lecquio, María Palacios que muestra su apoyo a su marido respecto a la supuesta infidelidad con Olvidos Hormigos: "Estamos unidos, con ganas que nazca nuestra hija", ha revelado. Por otra parte, Kiko Rivera concede una entrevista donde estalla contra su hermana, Chabelita, por su trato frío a Isabel Pantoja. Y si pensábamos que Tita Cervera estaba desaparecida, hace su aparición estelar junto a sus hijas gemelas a bordo de un yate. Pero si ¡HOLA! viene cargada de noticias, Diez Minutos no se queda atrás con un José Fernando Ortega, sincero y sereno. El hijo de Ortega Cano revela que asistirá a la boda de su hermana Rocío Carrasco y que el problema entre Gloria Camila y su hermana no es familiar. Además, reconoce que su lucha con las drogas no ha terminado: "Puede que recaiga".

Las vacaciones de Paula Echevarría en el Novo Sancti Petri, Cádiz, junto a su hija Daniella, también han refrescado las principales portadas. La revista In Touch trae los cuerpos de las famosas tras dar a luz. Sara Carbonero o Nicki Hilton se llevan la palma que después de un mes de haber tenido a sus hijos ya pueden presumir en pantalones cortos y en falda tubo. ¡Qué suerte! Pero si la cara es el espejo del alma, las manos revelan la edad de una persona, por eso Madonna ha pasado por quirófano para quitarse las arrugas que delatan sus casi 60 años. ¡Pero si estás estupenda!

La revista Lecturas consigue la primera entrevista de Jorge Javier Vázquez junto a su madre que celebra el triunfo de su hijo con su obra de teatro, 'La vida iba en serio'. Semana entrevista a Olga, la mujer de Antonio David Flores, que asegura que ella es una madre para los hijos de su marido. Amador Mohedano también suelta algunas perlitas y dice que su hija Chayo es la única invitada a la boda de su sobrina Rocío Carrasco. ¡El enlace de Rocío con Fidel trae cola!