La aplaudida camiseta de "bollera" de la madre de Javier Calvo

Desde que los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, alcanzaron el éxito, la pareja se ha convertido en un fuerte referente de la libertad y el respeto.

Tras protagonizar un polémico altercado en Lisboa donde fue agredido por un hombre que le pegó un puñetazo en la cara tal y como él mismo anunció a través de su cuenta de Twitter: "Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares". Javier Calvo ha vuelto a utilizar sus redes para lanzar un importante mensaje…

Un post por el que el director de 'La Llamada', y su madre, han sido muy aplaudidos por parte de sus followers. "Mi madre pasa consulta así y yo la amo", escribe Javier junto a una foto donde su madre aparece posando con una camiseta en la que pone "bollera".