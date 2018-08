Antonio Velázquez y Marta González han puesto fin a su relación

Antonio Velázquez y Marta González han decidido poner punto y final a su relación. La pareja ha roto a punto de celebrar su primer año juntos. Según han informado fuentes cercanas a ambos , la ruptura es totalmente definitiva y no existe posibilidad de reconciliación.

Las alarmas de ruptura habían saltado cuando hace casi un mes el actor y la bloguera se dejaron de seguir en las redes sociales, dejando entrever que algo no iba bien. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la confirmación llega por parte de fuentes cercanas a la ex pareja que han reconocido que los dos han decidido continuar su camino por separado.

La relación de la hija del torero Dámaso González y el intérprete granadino se ha mantenido siempre muy discreta, ambos hicieron su primera aparición pública en los premios Goya, donde Velázquez admitía que había encontrado en la influencer una persona bellísima con la que se complementaba perfectamente, una declaración de amor que revelaba que estaban en la primera etapa del noviazgo.

Ahora, aunque los dos han intentado que no trascendiera su ruptura, el cambio radical en las redes sociales ha sido un detalle que delataba que ya no están juntos. Y es que pese a que ninguno ha borrado las imágenes que han subido juntos a sus respectivas cuentas de Instagram, la periodista se ha cerrado su perfil haciéndolo privado y él ha mostrado imágenes rodeado de amigos.