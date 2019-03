Antonia San Juan renuncia a cobrar tras admitir que no estuvo a la altura en la gala de la Reina del Carnaval de Gran Canaria

Antonia San Juan ha tenido el honor de presentar este fin de semana la gala de la Reina del Carnaval, todo un privilegio sobre todo para una grancanaria como ella. Una vez finalizado el evento y tras ser consciente de los errores que había cometido durante su trascurso, la actriz ha declarado que no va a cobrar porque su honestidad se lo impide.

"Los nervios me jugaron una mala pasada y mi honestidad me impide cobrar por un trabajo en el que soy consciente que no he estado al 100% y el Carnaval capitalino no se merece menos que eso", declaraba.

Antonia pidió disculpas en varias ocasiones mientras presentaba y los nervios le jugaron una mala pasada aunque no era la primera vez que presentaba este tipo de actos: "Pese a que no es la primera vez que me enfrento a este reto, en cada ocasión pesan como en ningún otro lugar los nervios por la responsabilidad de dar lo mejor de mí misma y superarme en mi tierra", decía.

Anteriormente la actriz fue la responsable del pregón de las Carnestolendas en 2006, presentadora de la gala Drag Queen en 2010 y de la gala de la Reina en 2007, encargo que afrontaba este año por segunda ocasión.