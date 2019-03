Antonio San Juan se despide de su perrita Kiri tras 16 años juntas

Antonia San Juan está viviendo un triste momento. Tal y como la actriz ha compartido en sus redes sociales, su perrita Kiri ha fallecido a causa de una enfermedad irreversible.

Tras 16 años juntas, Antonia ha querido despedirse de su mascota con un emotivo mensaje a través de su perfil de Instagram: "Adiós Kiri: El 10 de octubre del 2000 llegaste a mi vida, tan pequeña que cabías en la palma de mi mano, inmediatamente me enamoré de ti. Kiri cariño, he visto cómo te has empezado a deteriorar y hoy con la certeza de que tu enfermedad era irreversible, he dejado mi egoísmo a un lado y he decidido dejarte volar”.

Además, también ha publicado un vídeo de Kiri con algunas de las mejores imágenes que han compartida juntas a lo largo de este tiempo. ¡Ánimo Antonia!