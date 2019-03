Antonio Orozco se recupera del golpe más duro de su vida

Antonio Orozco perdía a finales del año pasado a Susana Prat, la madre de su hijo Jan, tras un año de lucha contra una larga enfermedad. Un duro golpe para el cantante del que todavía no ha conseguido sobreponerse.

“Estoy en un momento, como todo el mundo sabe, de recuperación”, ha confesado el artista a las cámaras durante la presentación del documental ‘The best day of my life’. Y es que para el músico fue muy dura la pérdida y ver como su pequeño se quedaba sin madre a los once años.

Más sereno y con ganas de seguir adelante, Antonio tiene claro que con el tiempo se irá sintiendo mejor. Muy discreto siempre con su vida privada, sus nuevos proyectos profesionales, junto con el amor de su hijo, son su mejor medicina.